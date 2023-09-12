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09:29, 12 сентября 2023Путешествия

Опубликован список экипажа севшего под Новосибирском самолета

«112»: экипаж севшего под Новосибирском лайнера состоял из шести человек
СюжетАварийная посадка самолета

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Стали известны имена членов экипажа самолета Airbus «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку в Новосибирской области. Полный список имен опубликовал Telegram-канал «112».

Согласно представленным данным, экипаж включает шестерых человек, в числе которых два пилота и четыре бортпроводника. В списке среди бортпроводников числятся Дарья Глушкова, Аиша Гумметова, Дмитрий Костылев, Дмитрий Рябов.

Капитаном воздушного судна, согласно данным канала, являлся Сергей Белов, вторым пилотом был Эдуард Семенов.

Ранее сообщалось, что Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в Новосибирской области.

12 сентября летевший из Сочи в Омск самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на грунт в районе села Каменки в Новосибирской области. Причиной экстренной посадки стали проблемы с гидросистемой.

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    Варвара Кошечкина
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