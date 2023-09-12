Найден новый препарат от женского бесплодия

Разработан новый терапевтический подход от женского бесплодия

Ученые из Чикагского университета нашли новый препарат от женского бесплодия, вызванного синдромом поликистозных яичников (СПКЯ). Результаты исследования опубликованы в International Journal of Molecular Sciences.

Синдром поликистозных яичников — эндокринное заболевание, которое сложно поддается лечению из-за множественных симптомов и зачастую неясных причин происхождения. Последствия СПКЯ включают в себя нарушения гормонального баланса, фертильности и ухудшение общего самочувствия.

Теперь специалисты разработали терапевтический подход на основе внеклеточных везикул (ВВ). Эти молекулы были получены из мезенхимальных стволовых клеток (МСК) — взрослых клеток, которые могут преобразовываться во множество других типов клеток для регенерации.

В итоге такие ВВ снижали активность генов, способствующих перепроизводству андрогенных гормонов — отличительного признака СПКЯ. Кроме того, лечение помогло стабилизировать высокий уровень глюкозы у мышей. В эксперименте ВВ вводили либо в кровеносные сосуды, либо непосредственно в яичники мышей, и в обоих случаях они эффективно восстанавливали функцию яичников.

В сентябре 2023 года исследовательская группа из Малайзии предоставила доказательства того, что кетогенная диета может увеличить вероятность беременности у женщин с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ). Кроме того, придерживание такого рациона питания не менее 45 дней уменьшило вес у участниц.