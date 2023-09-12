Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:57, 12 сентября 2023Наука и техника

Найден новый препарат от женского бесплодия

Разработан новый терапевтический подход от женского бесплодия

Фото: John Looy / Unsplash

Ученые из Чикагского университета нашли новый препарат от женского бесплодия, вызванного синдромом поликистозных яичников (СПКЯ). Результаты исследования опубликованы в International Journal of Molecular Sciences.

Синдром поликистозных яичников — эндокринное заболевание, которое сложно поддается лечению из-за множественных симптомов и зачастую неясных причин происхождения. Последствия СПКЯ включают в себя нарушения гормонального баланса, фертильности и ухудшение общего самочувствия.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Теперь специалисты разработали терапевтический подход на основе внеклеточных везикул (ВВ). Эти молекулы были получены из мезенхимальных стволовых клеток (МСК) — взрослых клеток, которые могут преобразовываться во множество других типов клеток для регенерации.

В итоге такие ВВ снижали активность генов, способствующих перепроизводству андрогенных гормонов — отличительного признака СПКЯ. Кроме того, лечение помогло стабилизировать высокий уровень глюкозы у мышей. В эксперименте ВВ вводили либо в кровеносные сосуды, либо непосредственно в яичники мышей, и в обоих случаях они эффективно восстанавливали функцию яичников.

В сентябре 2023 года исследовательская группа из Малайзии предоставила доказательства того, что кетогенная диета может увеличить вероятность беременности у женщин с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ). Кроме того, придерживание такого рациона питания не менее 45 дней уменьшило вес у участниц.

Что думаешь? Оцени!
    Елена Апазиди
    Обсудить
    Последние новости

    В США готовят импичмент Джо Байдена. В чем обвиняют президента и каковы шансы отправить его в отставку?

    Автор жалоб на Пугачеву и Меладзе раскритиковал проект о «серийных доносчиках»

    Латвия запретила въезд в страну автомобилям с российскими номерами

    SHAMAN объяснил цитату из своей песни на памятнике Александру Невскому

    Найден новый препарат от женского бесплодия

    Танцовщицы бара обманули ожидания россиянина на секс и пошли под суд

    Осужденные за похищение россиянина члены ОПГ съели том уголовного дела

    В ЕС выступили за продление запрета на импорт зерна с Украины

    Россиянин полгода избивал 16-летнего сына подруги и получил три года условно

    В ООН отреагировали на критику со стороны Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости