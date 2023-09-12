Перегретую ипотеку в России начнут охлаждать

Эксперт Беликов: риски перегрева ипотеки серьезны, власти начнут охлаждать рынок

Риски перегрева ипотеки в России серьезны и уже стали заметными. Власти в ближайшее время начнут охлаждать рынок, заявил управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов, пишет РИА Новости.

Специалист отметил, что уже сократилась частота и суммы досрочных погашений кредитов на жилье, ухудшилось качество новых ссуд и заемщиков по параметрам LTV (сумма кредита к стоимости обеспечения — прим. «Ленты.ру»). Кроме того, выросла долговая нагрузка, а стоимость недвижимости закрепилась на завышенных отметках.

«Уже в ближайшие месяцы рынок будет охлаждаться как регуляторными мерами, так и естественными факторами», — спрогнозировал Беликов. Эксперт пояснил, что речь идет в первую очередь о вводе достаточно консервативных надбавок к риск-весам новых ипотечных кредитов при неоптимальных сочетаниях LTV или первоначального взноса и долговой нагрузки заемщика с октября. К естественным факторам специалист относит сокращение платежеспособного спроса, высокую стоимость недвижимости и рост ставок, который не так актуален для льготных программ, но окажет давление на рыночную ипотеку.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о существовании определенных рисков для экономики из-за льготной ипотеки. О них говорили и в Минфине. В ведомстве пояснили, что многочисленные программы льготной ипотеки могут быть опасны для российского бюджета — объемы выдач уже превышают ожидания.