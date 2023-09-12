Помощник Путина пообещал россиянам «позитивное удивление»

Орешкин пообещал «позитивное удивление» проектом бюджета на 2024-2026 год

С федеральным бюджетом на 2024-2026 годы нет «никаких проблем», а основные его параметры станут «позитивным удивлением». Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин в интервью РБК.

Он отметил, что благодаря этому властям нет необходимости принимать сложные решения, например, по увеличению налоговой нагрузки. «Сейчас правительство закончит, буквально неделя осталась, через неделю правительство будет рассматривать цифры бюджета. Когда вы их увидите, это будет позитивное удивление. Поверьте мне», — пообещал помощник Путина.

Он объяснил, что хороший результат будет достигнут за счет соотношения прогнозных цен на нефть и курса рубля. По словам Орешкина, в проект бюджета будет заложена существенно меньшая, чем сейчас на рынке, цена на нефть и более сильный курс национальной валюты.

Орешкин рассказал, что исполнение текущего федерального бюджета ожидается в рамках прогнозируемого изначально дефицита до 2 процентов от ВВП. «В целом по году никаких проблем, ситуация будет даже лучше, чем ожидалось в конце прошлого года», — добавил он. Помощник президента напомнил, что из-за растущего дефицита бюджета «панику в начале года развели страшнейшую», однако вместо этого стоило проанализировать данные, посмотреть на факты и понять суть происходящего.

По мнению Орешкина, проблема в бюджетной сфере связана не с нехваткой денег, а с дефицитом строительных мощностей и рабочих рук. Он рассказал, что по каким-то направлениям из-за этого не получается осуществить запланированные расходы. «Вы можете в два раза больше денег выделить, но так как у вас физические ресурсы в том или ином сегменте ограничены, у вас просто цена вырастет в два раза за услугу, и вы все равно сделаете тот же самый объем», — заявил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал учитывать при формировании федерального бюджета все накопленные дисбалансы и вызовы в мировой экономике. «Важно придерживаться прагматичного подхода. Избегать чрезмерно оптимистичных прогнозов при формировании основных характеристик и принятии расходных обязательств», — сказал глава кабмина.