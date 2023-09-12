Посадивший самолет на кукурузном поле пилот прокомментировал подвиг экипажа A320

Посадивший самолет на кукурузное поле Юсупов заявил о гордости за экипаж A320

Герой России, пилот Дамир Юсупов, посадивший четыре года назад самолет на кукурузном поле, заявил, что гордится коллегами из «Уральских авиалиний». Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Ценнее жизни ничего нет. Для меня это очень волнительная новость, так как сам пережил нечто подобное. Я горжусь вами, экипаж! Спасибо вам всем!» — прокомментировал Юсупов подвиг экипажа Airbus A320.

Пилот добавил, что пассажиры и члены экипажа живы и здоровы, а самолет не получил значительных повреждений. «Самое главное — все сегодня вернутся домой к своим близким», — порадовался он.

12 сентября направлявшийся из Сочи в Омск самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на грунт в Новосибирской области. Воздушное судно подало сигнал тревоги, после чего пропало с радаров. На борту лайнера находился 161 человек, в том числе 23 ребенка. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Причиной инцидента названы проблемы с гидросистемой.