Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:19, 12 сентября 2023Путешествия

Посадивший самолет на кукурузном поле пилот прокомментировал подвиг экипажа A320

Посадивший самолет на кукурузное поле Юсупов заявил о гордости за экипаж A320
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

Герой России, пилот Дамир Юсупов, посадивший четыре года назад самолет на кукурузном поле, заявил, что гордится коллегами из «Уральских авиалиний». Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Ценнее жизни ничего нет. Для меня это очень волнительная новость, так как сам пережил нечто подобное. Я горжусь вами, экипаж! Спасибо вам всем!» — прокомментировал Юсупов подвиг экипажа Airbus A320.

Пилот добавил, что пассажиры и члены экипажа живы и здоровы, а самолет не получил значительных повреждений. «Самое главное — все сегодня вернутся домой к своим близким», — порадовался он.

12 сентября направлявшийся из Сочи в Омск самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на грунт в Новосибирской области. Воздушное судно подало сигнал тревоги, после чего пропало с радаров. На борту лайнера находился 161 человек, в том числе 23 ребенка. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Причиной инцидента названы проблемы с гидросистемой.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Черненко
    Обсудить
    Последние новости

    Посадивший самолет на кукурузном поле пилот прокомментировал подвиг экипажа A320

    Белый дом прокомментировал расследование против Байдена

    Крупнейшей экономике мира предрекли финансовую катастрофу

    Дикий кабан напал на детей в российском городе и попал на видео

    В Домодедово пресекли контрабанду килограммов украшений на миллионы рублей

    В Британии объяснили уничтожение дронов на Украине

    Бывшему зампреду Центробанка России попросили девять лет за хищения

    Врач назвала причины осенней сонливости

    Производитель смартфонов Nokia выпустит устройства под новым брендом

    Зеленский упрекнул ООН в недостаточном давлении на Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости