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13:17, 12 сентября 2023Силовые структуры

Следователи показали место экстренной посадки самолета под Новосибирском

Восточное МСУТ СК РФ показало видео с места экстренной посадки самолета

Сотрудники Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России работают на месте экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в Новосибирской области. В ведомстве предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видно, как следователь осматривает самолет и заполняет документы. Лайнер стоит в поле, территория вокруг него ограждена специальной лентой, а за ней стоят легковые машины и пожарная.

12 сентября летевший из Сочи в Омск самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на грунт в районе села Каменки в Новосибирской области. Причиной экстренной посадки стали проблемы с гидросистемой.

После экстренной посадки следователи возбудили уголовное дело по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ.

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    Варвара Митина
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