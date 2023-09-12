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21:13, 12 сентября 2023Силовые структуры

Задержан подозреваемый в совершении преступлений на Фестивальной улице мужчина

СК: Задержан подозреваемый в совершении преступлений на Фестивальной улице

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в совершении преступлений на Фестивальной улице. Об этом в Telegram-канале сообщил Следственный комитет.

«Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве в квартире, расположенной на улице Фестивальной в городе Москве. Кроме того, мужчина проверяется на причастность к убийству молодого человека, совершенного в парке на севере Москвы», — рассказали в ведомстве.

В ближайшее время задержанный будет доставлен в подразделение столичного Следственного комитета для проведения следственных действий.

Следователи также формируют документы для назначения психолого-психиатрической экспертизы в отношении подозреваемого и проверяют записи с камер видеонаблюдения.

Ранее, 12 сентября, сообщалось, что в парке на севере Москвы, около улицы Фестивальной, нашли тело мужчины с отчлененной головой. Позднее в жилом доме на той же улице было обнаружено второе обезглавленное тело мужчины.

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    Марина Совина
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