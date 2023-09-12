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19:31, 12 сентября 2023Бывший СССР

В Запорожье третий раз за день произошли взрывы

Klymenko Time сообщает о повторных взрывах в Запорожской области

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В подконтрольной Украине части Запорожской области произошел еще один взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Запорожской области объявлена воздушная тревога. Данных о разрушениях и пострадавших не приводится.

Это уже третье сообщение за день о взрывах в этом регионе. Первый взрыв произошел в районе часа дня по московскому времени. О втором взрыве было сообщено примерно в шесть часов вечера. Менее чем через час стало известно о третьем взрыве.

Ранее о взрывах в подконтрольном властям Украины Запорожье сообщалось 1, 3 и 7 сентября. До этого серия взрывов произошла в городе в конце августа.

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