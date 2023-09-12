Российский журналист получил 17 лет за статьи в газете «Черновик»

Суд приговорил журналиста Гаджиева к 17 годам заключения за статьи в «Черновике»

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева и еще двоих обвиняемых в финансировании терроризма к срокам от 17 до 18 лет колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

В соответствии с приговором Абдулмумин Гаджиев проведет в исправительной колонии строгого режима 17 лет, Абубакар Ризванов – 18 лет, Кемал Тамбиев – 17 лет и шесть месяцев. В зале суда подсудимые свою вину не признали.

Ранее сообщалось, что Гаджиева, Ризванова и Тамбиева обвинили по трем статьям Уголовного кодекса. Им вменяли участие в деятельности террористической организации, финансирование терроризма и участие в деятельности экстремистской организации.

Суд установил, что с 2009 по 2013 год сообщники организовали якобы благотворительный сбор денежных средств. При этом Гаджиев, являясь редактором еженедельной газеты «Черновик», взял на себя обязательства по его освещению. Всего в результате сбора на счета фондов поступило больше 67 миллионов рублей, внушительная часть из которых была использована для поддержки незаконных вооруженных формирований.

