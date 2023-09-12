Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:59, 12 сентября 2023Силовые структуры

Российский журналист получил 17 лет за статьи в газете «Черновик»

Суд приговорил журналиста Гаджиева к 17 годам заключения за статьи в «Черновике»
Начало событий в новости В Кремле прокомментировали уголовное преследование дагестанского журналиста
Абдулмумин Гаджиев

Абдулмумин Гаджиев. Кадр: ALKIFAYA / YouTube

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева и еще двоих обвиняемых в финансировании терроризма к срокам от 17 до 18 лет колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

В соответствии с приговором Абдулмумин Гаджиев проведет в исправительной колонии строгого режима 17 лет, Абубакар Ризванов – 18 лет, Кемал Тамбиев – 17 лет и шесть месяцев. В зале суда подсудимые свою вину не признали.

Ранее сообщалось, что Гаджиева, Ризванова и Тамбиева обвинили по трем статьям Уголовного кодекса. Им вменяли участие в деятельности террористической организации, финансирование терроризма и участие в деятельности экстремистской организации.

Суд установил, что с 2009 по 2013 год сообщники организовали якобы благотворительный сбор денежных средств. При этом Гаджиев, являясь редактором еженедельной газеты «Черновик», взял на себя обязательства по его освещению. Всего в результате сбора на счета фондов поступило больше 67 миллионов рублей, внушительная часть из которых была использована для поддержки незаконных вооруженных формирований.

Что думаешь? Оцени!
    Олеся Мицкевич
    Обсудить
    Последние новости

    Ким Чен Ын приехал в Россию. Что он обсудит с Путиным и почему за его визитом следит весь мир?

    Wi-Fi появился во всех московских школах

    Жена рассказала о предполетной подготовке посадившего самолет в поле пилота

    Греф заявил о недооцененности рубля

    Путин оценил работу закона об иноагентах фразой «мы вообще никого не гребем»

    Эстония и Латвия присоединятся к системе ПВО Евросоюза

    Тело второй жертвы убийцы нашли в московской квартире

    В России отреагировали на изъятие личных вещей граждан в ЕС

    На Украине бывшего священника задержали за вывоз уклонистов за границу

    В офисе Зеленского назвали слабое место Китая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости