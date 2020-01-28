В Кремле прокомментировали уголовное преследование дагестанского журналиста

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что Генпрокуратура проверит законность уголовного преследования сотрудника дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева. Его слова приводит «Интерфакс».

Песков отметил, что в Кремле видели сообщения СМИ о Гаджиеве, но не знакомы с деталями дела. «Мы не знаем, на чем основывается утверждения о том, что какие-то показания были получены под пытками», — добавил Песков.

В воскресенье, 27 января, стало известно, что депутат Госдумы Сергей Шаргунов направил генпрокурору Игорю Краснову письмо с просьбой взять под контроль дело Гаджиева и проверить законность действий следственных органов.

Также в поддержку журналиста выступили коллеги по цеху, записавшие видеообращение, в котором призвали отреагировать на дело главу Дагестана Владимира Васильева. Среди участвовавших в записи ролика были журналист «Медузы» Иван Голунов, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар, журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр.

Гаджиев был арестован 18 июня 2019 года. Его подозревают в финансировании экстремистской деятельности. Обвиняемый по тому же делу бизнесмен Кемал Тамбиев, на показания которого опиралось обвинение, признался в суде, что был вынужден оговорить Гаджиева под пытками.

Сам Гаджиев обвинения в свой адрес отрицает. Его коллеги считают, что дело может быть сфабриковано, так как газета «Черновик» публикует критические материалы в отношении местных властей, в частности, на тему коррупции.

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