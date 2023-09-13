Стало известно о попытке убийства бывшего премьера

HS заявила о попытке трех финнов убить экс-премьера Финляндии Марин в Лахти

В Финляндии, в городе Лахти идет рассмотрение судебного дела против трех финнов, обвиняемых в подготовке убийства бывшего премьер-министра страны Санны Марин. Об этом сообщает крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat.

Радикальная группировка также готовилась к террористическим преступлениям. Сторона обвинения считает, что подозреваемые готовились к убийству экс-премьера с помощью автоматического оружия, напечатанного на 3D-принтере.

Полиция конфисковала у них четыре единицы огнестрельного оружия, произведенного с помощью 3D-печати. Уточняется, что их функциональность может быть оспорена в зале суда.

8 июля 2022 года в результате покушения был убит бывший премьер-министра Японии Синдзо Абэ на предвыборном мероприятии в городе Нера. Бывший военнослужащий ВМС Сил самообороны Японии Тэцуе Ямагами подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика. Позднее он объяснил, что Абэ якобы связан с некой группой лиц, из-за которой у его семьи возникли серьезные финансовые проблемы. В январе прокуратура предъявила ему официальное обвинение в убийстве.

