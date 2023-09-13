В России выросла средняя максимальная ставка по вкладам

ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам в банках России выросла до 9,7%

По итогам первой декады сентября размер средней максимальной ставки по вкладам в крупных российских банках составил 9,7 процента годовых. Об этом свидетельствуют данные Центробанка (ЦБ).

В исследовании учитывались только максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. Мониторинг проводился среди крупнейших финансовых организаций России, включая Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, Газпромбанк, банк «ФК Открытие», «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Совкомбанк.

В конце августа средняя максимальная ставка в России находилась на уровне 9,66 процента годовых. Таким образом, в начале осени ее размер увеличился на 0,04 процента, следует из результатов мониторинга регулятора. Для сравнения, рекордное значение показателя (20,51 процента) было зафиксировано в первой декаде марта 2022 года.

Ставки по депозитам в России резко выросли весной 2022 года на фоне поднятия ключевой ставки до 20 процентов годовых. После этого регулятор перешел к снижению показателя. В сентябре прошлого года ключевую ставку снизили до 7,5 процента.

В июле 2023-го руководство ЦБ перешло к циклу повышения ставки, увеличив ее значение на 100 базисных пунктов. По итогам экстренного заседания совета директоров регулятора показатель подняли до 12 процентов годовых. Ближайшее обсуждение ключевой ставки намечено на 15 сентября.