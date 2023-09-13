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23:13, 13 сентября 2023Спорт

Эксперты ответили на вопрос о пользе холодного душа после тренировки

Эксперты Shape рассказали, что холодный душ после тренировки снижает рост мышц

Фото: Noithat rakhoi / Unsplash

Эксперты журнала Shape ответили на вопрос о пользе холодного душа после тренировки. Рекомендации приведены на сайте издания.

Специалисты рассказали, что низкие температуры вызывают сужение сосудов, что уменьшает приток крови к коже и конечностям и, как следствие, снижает риск воспаления и избавляет от отеков мышечных волокон. Однако они отметили, что холодный душ сразу после занятия может также снизить прирост мышечной массы. Поэтому эксперты посоветовали мыться под холодной водой тем, кто работает над развитием сердечно-сосудистой системы, и отказаться от этой процедуры тем, кто стремится развить силу.

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При этом специалисты добавили, что горячий душ после тренировки также может быть полезен. Высокие температуры увеличивают приток крови и повышают эффективность доставки питательных веществ и кислорода к мышцам и суставам, позволяя им активнее восстанавливаться. Кроме того, горячая вода и пар расслабляют мышцы, снимая напряжение.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина назвала факторы набора лишнего веса. Эксперт заявила, что обычно на это влияют неправильное питание, малоподвижный образ жизни, гормональные изменения, стресс, а также генетические факторы, состояние опорно-двигательного-аппарата и изменение осанки.

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    Андрей Стрельцов
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