На границе Эстонии развернули первое авто с российскими номерами

ФТС: на границе с Эстонией развернули первую машину из РФ после инструкций ЕК

Эстонские таможенники развернули первый автомобиль с российскими номерами на границе после публикации инструкций Еврокомиссии по машинам из РФ. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в Telegram-канале.

«На данный момент эстонская сторона вернула один автомобиль с российскими номерами под управлением лица с двойным гражданством РФ и Литовской Республики», — написали в ведомстве. Уточняется, что мужчина ехал через пропускной пункт Нарва-1. Эстонские таможенники заявили, что автомобиль его категории нельзя ввозить в ЕС, и выдворили водителя на территорию России.

По данным ФТС, Эстония прекратила пропускать личные транспортные средства, зарегистрированные в России, с 10:00 13 сентября. Запрет не распространяется на мотоциклы и прицепы к легковым авто, а также машины с белорусскими номерами.

При этом выехать из Эстонии водители могут в штатном режиме. В ФТС добавили, что российская таможня не меняла правила пропуска автомобилей с номерами Эстонии, Литвы и Латвии.

Ранее въезд машинам с российскими номерами закрыла Латвия. Автомобилистов обяжут вернуться в Россию или Белоруссию, а в случае отказа выполнить это требование транспортное средство конфискуют.

