Названа стоимость iPhone 15 Pro в России

Яндекс Маркет: предзаказ на iPhone 15 Pro откроется по цене 206 990 рублей

Предзаказ на Яндекс Маркете на iPhone 15 Pro в титановом корпусе откроется по цене 206 990 рублей, об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Предложения продавцов появятся на платформе 13 сентября, получить смартфон можно будет уже в начале октября.

Количество устройств, которые можно купить таким образом, ограничено, уточнили в Яндекс Маркете.

Корпорация Apple представила линейку смартфонов iPhone 15 и другие новые устройства на ежегодной осенней презентации. Стоимость iPhone 15 составит 799 долларов, iPhone 15 Plus с увеличенным экраном — 899 долларов.

В Россию iPhone 15 официально поставляться не будет, так как Apple в марте 2022 года ввела ограничения в стране. Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков считает, что в России новые смартфоны окажутся в течение недели после начала продаж.

