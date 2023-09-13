Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный в Амурской области

Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный в Амурской области. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что российский лидер прилетел сюда из Приморья, где накануне принимал участие в Восточном экономическом форуме. В свою очередь северокорейский политик прибыл на личном поезде на железнодорожную станцию космодрома.

Ранее сиало известно о личном решении Путина послать чиновников встречать Ким Чен Ына. Его встречали встречали губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Минприроды Александр Козлов.

Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября на бронепоезде. Его сопровождают глава МИД страны и замглавы военного комитета.