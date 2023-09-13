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02:37, 13 сентября 2023Интернет и СМИ

Стало известно о личном решении Путина послать чиновников встречать Ким Чен Ына

ЦТАК сообщило, что Путин лично направил чиновников встречать Ким Чен Ына
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: KCNA / Reuters

Президент России Владимир Путин лично послал чиновников встречать лидера КНДР Ким Чен Ына на станции Хасан и передал через них привет, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Северокорейского политика встречали губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Минприроды Александр Козлов, станцию украсили флагами обеих стран, прозвучали гимны и церемония приветствия с почетным караулом.

Как стало известно агенству, Ким Чен Ын «радостно обменялся приветствием» с российскими чиновниками, а они передали ему приветствие Путина. Отмечается, что Козлов преподнес главе Северной Кореи подарок, однако не уточняется, какой.

«Административные кадры из центра и регионов России сказали, что президент Путин лично направил их на приграничную станцию для встречи товарища Ким Чен Ына», — сообщил ЦТАК.

Лидер КНДР заявил, что первая поездка за рубеж после пандемии коронавируса состоялась именно в Россию, что подчеркивает стратегическую важность корейско-российских отношений.

Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября на бронепоезде. Его сопровождают глава МИД страны и замглавы военного комитета.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что встреча российского лидера с Ким Чен Ыном пройдет на Дальнем Востоке. По его словам, в первую очередь лидеры стран обсудят вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством, торгово-экономическими связями и культурными обменами.

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    Марина Совина
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