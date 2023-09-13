Стало известно о личном решении Путина послать чиновников встречать Ким Чен Ына

ЦТАК сообщило, что Путин лично направил чиновников встречать Ким Чен Ына

Президент России Владимир Путин лично послал чиновников встречать лидера КНДР Ким Чен Ына на станции Хасан и передал через них привет, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Северокорейского политика встречали губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Минприроды Александр Козлов, станцию украсили флагами обеих стран, прозвучали гимны и церемония приветствия с почетным караулом.

Как стало известно агенству, Ким Чен Ын «радостно обменялся приветствием» с российскими чиновниками, а они передали ему приветствие Путина. Отмечается, что Козлов преподнес главе Северной Кореи подарок, однако не уточняется, какой.

«Административные кадры из центра и регионов России сказали, что президент Путин лично направил их на приграничную станцию для встречи товарища Ким Чен Ына», — сообщил ЦТАК.

Лидер КНДР заявил, что первая поездка за рубеж после пандемии коронавируса состоялась именно в Россию, что подчеркивает стратегическую важность корейско-российских отношений.

Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября на бронепоезде. Его сопровождают глава МИД страны и замглавы военного комитета.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что встреча российского лидера с Ким Чен Ыном пройдет на Дальнем Востоке. По его словам, в первую очередь лидеры стран обсудят вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством, торгово-экономическими связями и культурными обменами.