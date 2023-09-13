Сообщение об использовании мата переводчиком Ким Чен Ына оказалось фейком

«Лента ру»: переводчик Ким Чен Ына не матерился на встрече с Владимиром Путиным

Сообщение о том, что переводчик использовал мат во время встречи президента России и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, оказалось фейковым.

Telegram-канал «Двач» опубликовал видео с официального обеда Ким Чен Ына и Владимира Путиныа. В публикации утверждалось, что переводчик лидера Северной Кореи употребил обсценную лексику в момент произнесения своей речи.

«В момент вступления на российскую землю я почувствовал боевой дух и *** [неприятную] действительность», — приводит ресурс цитату переводчика.

На самом деле переводчик не использовал нецензурную лексику, а сказал фразу «кипучая действительность». Об этом свидетельствует данные информационной системы мониторинга аудиовизуальных материалов «Зефир», сообщает ресурс по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Искажение восприятия речи переводчика могло быть обусловлено акцентом спикера, а также прикреплением к исходному видео в публикациях некорректного созвучного текстового описания.

Алгоритм «Зефира» выявляет дипфейки в аудио и видео. Он работает по следующему принципу: входной звук разбивается на фрагменты, преобразуется в спектрограмму log-Mel, а затем передается в кодировщик, который при помощи дополнительных инструментов расшифровывает текст

Информация о том, что переводчик Ким Чен Ына нецензурно выругался на встрече с Владимира Путина с северокорейским лидером, широко распространилась в Telegram-каналах СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»