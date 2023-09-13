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07:18, 13 сентября 2023Мир

Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на поезде на космодром Восточный

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на поезде на железнодорожную станцию космодрома Восточный. Об этом пишет ТАСС.

На космодроме также находится российский президент Владимир Путин, который встретится с северокорейским политиком. На какой площадке пройдет мероприятие, пока неизвестно.

Лидер Северной Кореи прибыл в Россию на бронепоезде 12 сентября. Он уже провел переговоры с главой Минприроды Александром Козловым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

По словам северокорейского лидера, его визит в Россию демонстрирует важность стратегического сотрудничества с Москвой.

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    Марина Совина
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