Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на поезде на космодром Восточный

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на поезде на железнодорожную станцию космодрома Восточный. Об этом пишет ТАСС.

На космодроме также находится российский президент Владимир Путин, который встретится с северокорейским политиком. На какой площадке пройдет мероприятие, пока неизвестно.

Лидер Северной Кореи прибыл в Россию на бронепоезде 12 сентября. Он уже провел переговоры с главой Минприроды Александром Козловым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

По словам северокорейского лидера, его визит в Россию демонстрирует важность стратегического сотрудничества с Москвой.