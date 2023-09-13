Президент России Путин прибыл на космодром «Восточный»

Президент России Владимир Путин прибыл на космодром «Восточный». Об этом написал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Накануне, 12 сентября, Путин сообщил о планах посетить космодром. Однако он не стал уточнять программу своего пребывания.

Ранее сообщалось, что то лидер КНДР Ким Чен Ын, прибывший в Россию, также планирует в ходе визита посетить космодром Восточный и провести переговоры с Путиным. Однако на данный момент неизвестно, на какой площадке встретятся лидеры двух стран.

Во вторник российский президент прибыл на площадку Восточного экономического форума (ВЭФ).

Восьмой Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября. На ВЭФ в 2023 году ожидаются делегации из Белоруссии, Вьетнама, Индии, Казахстана, Китая, КНДР, Лаоса, Мьянмы, Сингапура и Филиппин.