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05:00, 13 сентября 2023Экономика

Назван эффект для курса рубля от ограничений рублевых переводов за рубеж

Депутат Кирьянов: ограничения рублевых переводов за рубеж затронут только бизнес

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

Если Центральный Банк (ЦБ) решит ограничить допустимую сумму перевода за рубеж в рублях, это затронет только крупный бизнес. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Он назвал эффект для курса рубля от таких мер.

«Это предложение непринципиального характера, поскольку речь идет об ограничениях вывода капитала с использованием серых посреднических схем. Мы принципиально договорились, что нам нужно деньги дома, чтобы эти деньги работали на экономику страны. Но, конечно, есть попытки обойти такие меры со стороны представителей бизнеса. Те механизмы, которые сегодня действуют, потому что якобы это рублевая зона, но при этом деньги в любом случае уходят — конечно, такие механизмы надо рассматривать детально и запрещать, потому что сегодня у нас есть проблемы с экспортно-импортным балансом. Эти проблемы усиливаются оттоком капитала», — объяснил депутат.

Я думаю, что ограничения такого плана, если они будут приняты, скорректируют курс рубля в части его укрепления, но эта коррекция будет не очень значительной. Может быть, речь идет о нескольких процентах. Коррекция по таким мерам не будет выше пяти — десяти процентов

Артем Кирьяновдепутат Госдумы

Сейчас россияне ежемесячно могут переводить за рубеж не более миллиона долларов, в рублях таких ограничений нет. По мнению депутата, суммы и в отечественной валюте, и в иностранной должны быть равны.

«Это сумма, которая синхронизирует переводы в долларах. Миллион долларов — это примерно сто миллионов рублей. Возможны другие ограничения, но бессмысленно ограничивать рублевые переводы суммой меньше, чем долларовые переводы. Это не вопрос переводов физических лиц, переводов между родственниками. Это все касается бизнеса, касается достаточно крупных сегментов», — заключил он.

Как рассказал заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов, регулятор хочет обсудить возможность ввести лимит на переводы за границу в рублях.

10 сентября такую идею высказал председатель правления ВТБ Андрей Костин. «Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на один миллион долларов в месяц, а по рублям — переводите, сколько хотите. Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары», — сказал он. Банкир считает, считает, что можно установить порог для перевода в 100 миллионов рублей, что соответствует тому же миллиону долларов.

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    Варвара Кошечкина
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