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15:45, 13 сентября 2023Наука и техника

Создан выявляющий болезни кишечника пробиотик

PNAS: разработан диагностирующий воспаление кишечника пробиотик

Фото: Ksenia Yakovleva / Unsplash

Ученые из Медицинской школы Северо-Западного университета создали уникальный пробиотик, который может выявлять воспалительные заболевания кишечника (ВЗК). Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS.

Авторы использовали пробиотик E. coli Nissle и добавили в него белок, который определяет наличие кальпротектина — биомаркера ВЗК. В эксперименте на мышах пробиотик реагировал на присутствие маркеров ВЗК в режиме реального времени по мере прохождения через желудочно-кишечный тракт. Затем результаты подтвердили на человеческих тканях в пробирке.

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Обычно для диагностики болезней кишечника применяются дорогостоящие и инвазивные методы, например колоноскопия. Данная разработка может предоставить простую альтернативу выявления и мониторинга заболеваний. В дальнейшем команда планирует модифицировать пробиотик, чтобы его можно было отслеживать в процессе МРТ или ультразвука. Кроме того, в пробиотик возможно интегрировать лекарственный препарат, который будет высвобождаться при обнаруживании ВЗК.

В сентябре 2023 года китайские и британские исследователи заметили, что цинк в пище может помочь предотвратить воспалительные заболевания кишечника. Это происходит благодаря связыванию элемента с арилуглеводородным рецептором (AHR), который помогает организму реагировать на питательные и токсичные вещества, поступившие в кишечник.

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    Елена Апазиди
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