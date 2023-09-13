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14:10, 13 сентября 2023Спорт

В НОК стран Прибалтики выступили против допуска россиян к турнирам

Главы НОК Эстонии, Латвии и Литвы выступили против допуска россиян к турнирам

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Главы Национальных олимпийских комитетов (НОК) Эстонии, Латвии и Литвы выступили против допуска россиян к международным турнирам. Об этом сообщается на сайте эстонской организации.

«Те решения, которые предлагаются руководящими спортивными органами, неприемлемы для всех спортсменов, поскольку перед ними стоят неприятный выбор и этическая дилемма — соревноваться со спортсменами из России и Белоруссии или нет», — заявили представители стран Прибалтики Урмас Сыхрумаа, Янис Букс и Дайна Гудзиневичюте.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили россиянам участвовать в турнирах по рекомендации МОК.

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    Дарья Коршунова
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