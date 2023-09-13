Путин поприветствовал Ким Чен Ына на космодроме Восточный

Путин поприветствовал Ким Чен Ына и вспомнил о важных для КНДР датах

Российский президент Владимир Путин поприветствовал лидера КНДР Ким Чен Ына и вспомнил о важных для Северной Кореи датах, пишет РИА Новости.

Глава России поинтересовался, как Ким Чен Ын добрался. Северокорейский политик поблагодарил за приглашение приехать в Россию и теплый прием. Путин уточнил, что очень рад вид гостя. «Тем более что такие события были: 75 лет образования Республики, 70-летие победы в Великой войне за освобождение, 75 лет установлению дипотношений», — отметил он.

Ким Чен Ын прибыл в Россию на бронепоезде 12 сентября. Он встретился с Путиным для обсуждения вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством, торгово-экономическими связями и культурными обменами.

Пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что власти Соединенных Штатов будут внимательно следить за визитом лидера КНДР в Россию.