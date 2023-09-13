Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:46, 13 сентября 2023Мир

Путин поприветствовал Ким Чен Ына на космодроме Восточный

Путин поприветствовал Ким Чен Ына и вспомнил о важных для КНДР датах
Ким Чен Ын и Владимир Путин

Ким Чен Ын и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин поприветствовал лидера КНДР Ким Чен Ына и вспомнил о важных для Северной Кореи датах, пишет РИА Новости.

Глава России поинтересовался, как Ким Чен Ын добрался. Северокорейский политик поблагодарил за приглашение приехать в Россию и теплый прием. Путин уточнил, что очень рад вид гостя. «Тем более что такие события были: 75 лет образования Республики, 70-летие победы в Великой войне за освобождение, 75 лет установлению дипотношений», — отметил он.

Ким Чен Ын прибыл в Россию на бронепоезде 12 сентября. Он встретился с Путиным для обсуждения вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством, торгово-экономическими связями и культурными обменами.

Пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что власти Соединенных Штатов будут внимательно следить за визитом лидера КНДР в Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали судоремонтный завод в Севастополе крылатыми ракетами. Пострадали 24 человека, повреждены два корабля

    Пленные рассказали об упаднических настроениях в ВСУ

    Путин поприветствовал Ким Чен Ына на космодроме Восточный

    Названы причины избавиться от птичьих рынков по всей России

    В Одесской области взрывы повредили портовую инфраструктуру

    Стало известно об инженерных работах ВСУ под Купянском

    Ким Чен Ын поблагодарил Путина за приглашение посетить Россию

    Тревел-блогерша назвала три позорные для россиян привычки итальянцев

    Легинсы Shein лопнули на блогерше во время тренировки в спортзале

    Минобороны заявило о повреждении кораблей после ракетной атаки на Севастополь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости