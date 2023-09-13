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15:23, 13 сентября 2023Спорт

Роднина оценила возможность участия россиян в Олимпийских играх

Ирина Роднина назвала условия участия россиян в Олимпийских играх унизительными

Фото: Анна Исакова / ТАСС

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила возможность участия россиян в Олимпийских играх. Ее цитирует Sport24.

Роднина назвала условия участия россиян в Играх-2024 унизительными и чудовищными. «На данный момент решение ехать в индивидуальном порядке мне кажется бессмысленным», — отметила она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские спортсмены должны самостоятельно принять решение об участии в Олимпиаде в 2024 году. «Конечно, мы должны прежде всего руководствоваться интересами спортсменов в данной ситуации», — сказал глава государства.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. Однако окончательное решение об участии россиян в Играх в Париже не принято.

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    Дарья Коршунова
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