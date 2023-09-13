Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Катар
1:1
Завершен
Россия
Товарищеские матчи (сборные) - 2023|Товарищеские матчи
Ак Барс
2:1
Завершен
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
2:1
Завершен
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
0:3
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Израиль
1:0
Завершен
Беларусь
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа I. 6-й тур
Екатерина Александрова
1:2
Завершен
Елена Остапенко
Сан-Диего (ж)
06:00, 13 сентября 2023Спорт

«Бостон» включил российского форварда в список 100 легендарных игроков клуба

«Бостон Брюинс» включил Сергея Самсонова в список 100 легендарных игроков клуба
Сергей Самсонов

Сергей Самсонов. Фото: Jessica Rinaldi JR / Reuters

«Бостон Брюинс» включил российского форварда Сергея Самсонова в список 100 легендарных игроков в истории клуба. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Список составили при участии историков, членов хоккейного сообщества, независимых журналистов и представителей СМИ. Позднее из «исторической сотни» комиссия выберет 12 нападающих, шесть защитников и двух вратарей, которые образуют «Бостон» всех времен.

24 июля 44-летний Самсонов покинул «Каролину Харрикейнс» после восьми лет работы в клубе в качестве тренера. «В "Каролине" в следующем сезоне меня не будет. В ближайшее время определюсь, чем буду заниматься», — рассказал специалист.

Самсонов был выбран «Бостоном» в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 1997 году. В составе он команды играл до 2006 года, а в 1998-м получил приз лучшему новичку сезона «Колдер Трофи». Нападающий также известен по выступлениям за «Эдмонтон Ойлерс», «Монреаль Канадиенс», «Чикаго Блэкхокс», «Флориду Пантерс», «Каролину», ЦСКА и «Динамо». Кроме того, хоккеист — бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года в составе сборной России.

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости

    Названо число пострадавших от ракетной атаки ВСУ на Севастополь

    Полковник назвал три последствия потерь ВСУ в ходе контрнаступления

    «Бостон» включил российского форварда в список 100 легендарных игроков клуба

    Российские артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном

    В США вдвое вырос показатель детской бедности

    Россиянка побывала на пляже в Китае и поразилась виду местных девушек

    Раскрыты потери ВСУ в боях под Опытным

    Стало известно о бегстве сотрудников СБУ из Купянска

    Пьяный поляк подрался с украинским таксистом

    37-летний бывший муж 83-летней пенсионерки назвал их брак сексуальным рабством

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости