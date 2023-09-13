«Бостон» включил российского форварда в список 100 легендарных игроков клуба

«Бостон Брюинс» включил Сергея Самсонова в список 100 легендарных игроков клуба

«Бостон Брюинс» включил российского форварда Сергея Самсонова в список 100 легендарных игроков в истории клуба. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Список составили при участии историков, членов хоккейного сообщества, независимых журналистов и представителей СМИ. Позднее из «исторической сотни» комиссия выберет 12 нападающих, шесть защитников и двух вратарей, которые образуют «Бостон» всех времен.

24 июля 44-летний Самсонов покинул «Каролину Харрикейнс» после восьми лет работы в клубе в качестве тренера. «В "Каролине" в следующем сезоне меня не будет. В ближайшее время определюсь, чем буду заниматься», — рассказал специалист.

Самсонов был выбран «Бостоном» в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 1997 году. В составе он команды играл до 2006 года, а в 1998-м получил приз лучшему новичку сезона «Колдер Трофи». Нападающий также известен по выступлениям за «Эдмонтон Ойлерс», «Монреаль Канадиенс», «Чикаго Блэкхокс», «Флориду Пантерс», «Каролину», ЦСКА и «Динамо». Кроме того, хоккеист — бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года в составе сборной России.