«Сочи» вырвал победу у «Северстали» в овертайме матча КХЛ

«Сочи» победил «Северсталь» со счетом 5:4 в овертайме матча КХЛ

«Сочи» вырвал победу у «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Череповце. В основное время игра завершилась со счетом 4:4. У хозяев голами отметились Дмитрий Моисеев, Егор Степанов и Александр Скоренов, оформивший дубль. У гостей отличились Джесси Грэм и Тимур Хафизов, также дважды поразившие ворота соперников. Победную шайбу в овертайме забросил нападающий «Сочи» Сергей Попов.

Далее «Северсталь» сыграет на выезде с «Витязем» 16 сентября. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени. «Сочи» днем ранее примет на своей арене «Сибирь». Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в чемпионате России в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.