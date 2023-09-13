В МИД оценили слова представителя ВСУ о Крымском мосте

МИД РФ: слова представителя ВСУ Гуменюк о Крымском мосте являются экстремизмом

В министерстве иностранных дел России оценили слова спикера оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Натальи Гуменюк о Крымском мосте. Об этом высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Она заявила, что высказывание Гуменюк является «неприкрытым экстремизмом», а режим президента Украины Владимира Зеленского «не перестает доказывать, что он хорошо усвоил террористические методы».

Захарова также отметила, что Крымский мост является гражданским объектом, а ответ на действия украинских властей будет жестким. «Тем, кто вынашивает подобные планы против нашей страны, от возмездия не скрыться, где бы они ни находились», — добавила дипломат.

Ранее Гуменюк заявляла, что у Крымского моста «осталось очень мало времени». До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркивал, что удары Киева по Крыму согласованы с западными партнерами, которые поддерживают идею украинских властей «уничтожать все российское» на полуострове.