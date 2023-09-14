ЦСИ: большинство азербайджанцев поддержали начало военной операции в Карабахе

Большинство опрошенных граждан Азербайджана поддержали начало военных действий в Карабахе. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра социальных исследований (ЦСИ).

Согласно результатам опроса, за проведение военной операции высказались 71,3 процента азербайджанцев, противоположную позицию поддержали 24,1 процента опрошенных, еще 4,6 процента воздержались от ответа.

Исследование подчеркивает, что в августе 2022 года начало военных действий поддерживали 80,5 процента респондентов, в сентябре — 85 процентов, а в декабре уровень поддержки снизился до 48 процентов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что проблему Нагорного Карабаха не получилось и не получится решить с помощью армянских аргументов. При этом он подчеркнул наличие международных аргументов и юридически обязательных решений.