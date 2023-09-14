Кишечные бактерии предложили использовать для лечения колоректального рака

Кишечные бактерии активировали иммунную систему для уничтожения рака

Специалисты из Университета Альберты предложили использовать кишечные бактерии для лечения колоректального рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Immunology.

В эксперименте на мышах ученые протестировали два наиболее распространенных метаболита, которые вырабатываются кишечными бактериями при переваривании пищевых волокон, — бутират и пропионат. Для этого авторы ввели эти метаболиты в раковые клетки в толстой кишке животных. Также они провели дополнительное испытание метаболитов на опухолевых клетках человека в пробирке.

Команда обнаружила, что метаболиты активируют важную молекулу на поверхности раковых клеток, которая привлекает иммунные Т-клетки. Кроме того, оказалось, что метаболиты способны проникать в ядра опухолевых клеток и изменять их ДНК, что усиливает иммунную реакцию.

В дальнейшем исследователи планируют продолжить свою работу, чтобы лучше изучить механизмы, вызванные кишечными бактериями. Вероятно, что в будущем это приведет к разработке новых методов лечения онкологических заболеваний.

В сентябре 2023 года группа специалистов из разных стран пришла к выводу, что за последние 30 лет произошел глобальный всплеск заболеваемости рака среди людей моложе 50 лет.