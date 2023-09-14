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20:31, 14 сентября 2023Наука и техника

Кишечные бактерии предложили использовать для лечения колоректального рака

Кишечные бактерии активировали иммунную систему для уничтожения рака

Фото: Lauren Owens Lambert / Reuters

Специалисты из Университета Альберты предложили использовать кишечные бактерии для лечения колоректального рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Immunology.

В эксперименте на мышах ученые протестировали два наиболее распространенных метаболита, которые вырабатываются кишечными бактериями при переваривании пищевых волокон, — бутират и пропионат. Для этого авторы ввели эти метаболиты в раковые клетки в толстой кишке животных. Также они провели дополнительное испытание метаболитов на опухолевых клетках человека в пробирке.

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Команда обнаружила, что метаболиты активируют важную молекулу на поверхности раковых клеток, которая привлекает иммунные Т-клетки. Кроме того, оказалось, что метаболиты способны проникать в ядра опухолевых клеток и изменять их ДНК, что усиливает иммунную реакцию.

В дальнейшем исследователи планируют продолжить свою работу, чтобы лучше изучить механизмы, вызванные кишечными бактериями. Вероятно, что в будущем это приведет к разработке новых методов лечения онкологических заболеваний.

В сентябре 2023 года группа специалистов из разных стран пришла к выводу, что за последние 30 лет произошел глобальный всплеск заболеваемости рака среди людей моложе 50 лет.

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    Елена Апазиди
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