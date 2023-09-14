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09:39, 14 сентября 2023Ценности

Возлюбленная Тимати показала откровенные фото

Фото: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова показала откровенные фото подписчикам. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах модель предстала в красной водолазке и белых стрингах. Также она убрала волосы в гладкий пучок и накрасила губы яркой помадой. При этом девушка сменила несколько поз — в том числе манекенщица сидела на полу в полушпагате и снялась по пояс с поднятыми руками.

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Поклонники неоднозначно отнеслись к данной фотосессии, о чем сообщили в комментариях. «Очень классная», «Шикарная фигура», «Настоящая», «Есть своя изюминка», «При всей моей симпатии к вам, как-то совсем пошло», «Меня охватили противоречивые чувства», «Слишком откровенно. Зачем?», «Ничего красивого не вижу», — заявили юзеры.

Ранее в сентябре предполагаемая возлюбленная американского актера Леонардо Ди Каприо итальянская модель Виттория Черетти снялась обнаженной для журнала Perfect Magazine. На размещенных кадрах 25-летняя манекенщица предстала без одежды на красном фоне. На одном из фото она позировала перед камерой сидя и не скрывала голую грудь.

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    Карина Черных
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