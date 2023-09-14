Один российский банк ограничил выдачу ипотеки

Frank Media: Газпромбанк временно ограничил выдачу ипотеки

После начала цикла повышения ставок Газпромбанк ужесточил условия выдачи ипотеки и ограничил выдачу всем клиентам, кроме зарплатных клиентов и сотрудников «Газпрома». Об этом узнал Frank Media.

Один из операторов кол-центра банка объяснил изданию, что приостановка операций связана с изменением процентных ставок и в скором времени выдача возобновится, однако как долго продлятся ограничения, неизвестно.

В банке также рассказали, что с 13 сентября первоначальный взнос по всем ипотечным программам составляет 31 процент. Решение банка является достаточно консервативным по сравнению с 20 процентами взноса по льготной ипотеке от правительства.

В настоящее время ипотечный рынок в России находится в состоянии перегрева, это подтверждают власти и эксперты рынка. На это также указывают статистические данные, согласно которым, только за август выдача ипотеки достигла рекордных 800 миллиардов рублей. После повышения ключевой ставки ЦБ ипотечные кредиты подорожали за исключением льготных программ, на которые приходится более половины выдач.