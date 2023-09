Ким Кардашьян снялась в бикини на пляже

Американская телезвезда Ким Кардашьян поделилась фото с пляжа в откровенном образе. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость опубликовала серию снимков с отдыха на островах Теркс и Кайкос. Предпринимательница позировала перед фотографом у океана в бикини черного цвета, при этом ее волосы были распущены, а на лице отсутствовал макияж. Среди прочего она надела солнцезащитные очки, а от аксессуаров отказалась.

«Рай», — подписала публикацию Кардашьян. Подписчики, в свою очередь, восхитились ее фигурой в комментариях. «Шикарная», «Просто вау», «Обожаю тебя», «Красотка», — высказывались многочисленные фанаты.

В августе Ким Кардашьян с новой прической подняли на смех в сети. Знаменитость посетила пятый ежегодный вечер фонда This Is About Humanity в Лос-Анджелесе. Для мероприятия звезда выбрала облегающее черное платье, оформленное кожаным корсетом. Также Кардашьян решила продемонстрировать новую стрижку — прямую челку.