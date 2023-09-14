Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:11, 14 сентября 2023Ценности

Ким Кардашьян снялась в бикини на пляже

Фото: @kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян поделилась фото с пляжа в откровенном образе. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость опубликовала серию снимков с отдыха на островах Теркс и Кайкос. Предпринимательница позировала перед фотографом у океана в бикини черного цвета, при этом ее волосы были распущены, а на лице отсутствовал макияж. Среди прочего она надела солнцезащитные очки, а от аксессуаров отказалась.

«Рай», — подписала публикацию Кардашьян. Подписчики, в свою очередь, восхитились ее фигурой в комментариях. «Шикарная», «Просто вау», «Обожаю тебя», «Красотка», — высказывались многочисленные фанаты.

В августе Ким Кардашьян с новой прической подняли на смех в сети. Знаменитость посетила пятый ежегодный вечер фонда This Is About Humanity в Лос-Анджелесе. Для мероприятия звезда выбрала облегающее черное платье, оформленное кожаным корсетом. Также Кардашьян решила продемонстрировать новую стрижку — прямую челку.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    В ДНР рассказали о полумиллионе безвозвратно потерянных бойцов ВСУ

    Названы сроки возвращения западных компаний в Россию

    Выявлен важный для здоровья ребенка компонент грудного молока

    Школьный учитель из ЛНР рассказал о матче между батальоном «Айдар» и учениками

    В Китае назвали фон дер Ляйен американским пуделем

    В Сенате США призвали Байдена отказаться от участия в президентских выборах

    В Москве козы облюбовали остановку общественного транспорта

    Российские рестораны поднимут цены этой осенью

    Байден прокомментировал угрозу своего импичмента

    Ким Кардашьян снялась в бикини на пляже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости