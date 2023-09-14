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14:29, 14 сентября 2023Мир

В Кремле рассказали о подготовке визита Лаврова в КНДР

Песков: визит главы МИД России Лаврова в КНДР состоится в октябре

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Визит главы МИД России Сергея Лаврова в КНДР состоится в октябре. О подготовке поездки министра в Северную Корею рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сейчас будет быстро подготовлен визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пхеньян, который состоится, как мы ожидаем, в октябре — в течение октября», — заявил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин с благодарностью принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ына посетить КНДР. «Во время общения тет-а-тет Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею с визитом. Путин с благодарностью принял это приглашение. И дальше все согласования пройдут по дипломатическим каналам», — сказал официальный представитель Кремля.

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    Анжелика Бережная
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