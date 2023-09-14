Песков заявил о непонимании логики санкций Запада

Песков заявил, что Россия не понимает логику введения и снятия санкций Западом

Россия не понимает логику введения и снятия санкций Западом. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

В ходе встречи с журналистами пресс-секретаря российского президента попросили прокомментировать решение Европейского союза не продлять санкции в отношении нескольких россиян.

«Ни логику самих санкций, ни логику снятия санкций мы не понимаем. И вряд ли эту логику кто-то может объяснить в самой Европе. Вот это то, что мы понимаем однозначно», — сказал он.

Накануне, 13 сентября, Совет Евросоюза сообщил об исключении из санкционного списка четырех россиян, внесенных туда за «угрозу подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». В число выведенных из-под европейских санкций россиян попали бывший глава Ozon Александр Шульгин, совладелец «Нортгаза» Фархад Ахмедов и главы группы ЕСН Григорий Березкин.

О том, что Европейский суд общей юрисдикции постановил вывести из-под санкций экс-главу Ozon Александра Шульгина, сообщалось еще в начале сентября. Ахмедов и Березкин также подавали иски в Европейский суд, чтобы оспорить санкции ЕС.

При этом ранее суд отклонил иски российских миллиардеров Дмитрия Пумпянского, Геннадия Тимченко, Михаила Гуцериева и Тиграна Худавердяна, пытавшихся оспорить санкции.