Эксперт назвал пять лучших низкоинтенсивных тренировок для похудения

Тайлер Рид включил плавание в топ-5 низкоинтенсивных тренировок для похудения

Фитнес-эксперт Тайлер Рид назвал пять лучших низкоинтенсивных тренировок для похудения. Его слова приводит портал Eat This, Not That.

Специалист включил в топ-5 флоу йогу с плавными переходами между асанами, пилатес, велопрогулки или занятия на велотренажерах, плавание и кардиотренировки с низкой отдачей, например: бег трусцой. Среди различных видов плавания Рид отметил наибольшую эффективность кроля, брасса и плавания на спине.

Рид добавил, что нагрузка на суставы во время низкоинтенсивных тренировок, как правило, ниже, чем во время высокоинтенсивных занятий. При этом, по словам специалиста, щадящий режим сжигания калорий не менее эффективен при снижении веса и к тому же повышает выносливость.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина назвала факторы набора лишнего веса. Эксперт заявила, что обычно на это влияют неправильное питание, малоподвижный образ жизни, гормональные изменения, стресс, а также генетические факторы, состояние опорно-двигательного-аппарата и изменение осанки.