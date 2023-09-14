Россиянка устроила пожар в квартире из-за ссоры с мужем и спалила соседку

Москвичка лишилась жизни после пожара, устроенного соседкой в ссоре с мужем

Жительница Москвы устроила пожар в собственной квартире на Северном бульваре после ссоры с мужем, что стало летальным для ее пожилой соседки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Пожар случился утром 14 сентября на втором этаже жилого дома. Предварительно установлено, что одна из жительниц разлила по квартире горючую жидкость и подожгла ее. Огонь распространился по всему жилищу, в результате чего самой женщине потребовалась госпитализация.

По информации ведомства, во время пожара пострадала и пенсионерка 1935 года рождения, проживающая в соседней квартире. Ее спасти не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ. Проводится проверка.

Ранее в Республике Башкортостан двоих россиян приговорили к девяти и десяти годам колонии за попытку сжечь 49-летнюю женщину.