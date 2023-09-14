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05:21, 14 сентября 2023Мир

Тайвань резко ответил назвавшему остров частью Китая Маску

Тайвань заявил назвавшему остров частью Китая Маску, что не продается
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Mike Blake / Reuters

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву резко раскритиковал американского предпринимателя и владельца сети X (бывшая Twitter) Илона Маска за его комментарии о единстве острова с Китаем. Об этом сообщает Reuters.

«Послушайте, Тайвань не является частью КНР и уж точно не продается!», — заявил Ву. Он также посоветовал Маску попросить Китай разблокировать X для граждан. Из-за цензуры в Китае нет популярных западных сетей. «Возможно, он думает, что запрещать что-то — хорошая политика. Например, отключить Starlink, чтобы сорвать атаку Украины против России», — добавил глава МИД Тайваня.

Как отмечает агентство, Илон Маск принял участие в подкасте All In. В нем он отметил, что политикой Пекина является воссоединение с Китая с Тайванем. «С их точки зрения, возможно, это аналог Гавайев или чего-то в этом роде, как неотъемлемая часть Китая», — заявил миллиардер. Он также добавил, что «хорошо понимает Китай» и был там несколько раз.

Это не первый раз, когда Илон Маск высказывается на тему Тайваня. В прошлом году он предложил сделать остров специальным административным районом Китая по примеру Гонконга. В свою очередь, МИД КНР заявил, что тайваньский вопрос является внутренним делом страны, подчеркнув, что Пекин намерен обеспечить мирное воссоединение с островом.

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    Марина Совина
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