Маск проигнорировал вопросы журналиста об Украине и похвале Путина

Илон Маск проигнорировал вопрос журналиста Sky News о похвале Владимира Путина

Американский предприниматель Илон Маск не стал комментировать вопросы журналиста британского телеканала Sky News об Украине, а также о похвале президента России Владимира Путина, который ранее назвал бизнесмена выдающимся человеком. Ролик, в котором корреспондент задает Маску вопросы, опубликован на сайте канала.

Журналист подошел к бизнесмену после того, как тот посетил совещание в Федеральном управлении гражданской авиации США в Вашингтоне. «Владимир Путин называет вас выдающимся человеком, мистер Маск. Вы это цените? А как бы вы охарактеризовали Владимира Путина?» — обратился к нему корреспондент Sky News.

Кроме того, он дважды поинтересовался у предпринимателя, «стоили ли его эго и невежество жизни украинцам», имея в виду отказ Маска предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) доступ к сервису Starlink для атак на российские корабли в Крыму. Бизнесмен проигнорировал все вопросы.

Владимир Путин назвал Илона Маска выдающимся человеком, а также активным и талантливым бизнесменом, в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023). Российский лидер также отметил, что у предпринимателя «многое получается».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на опубликованные фрагменты биографии Маска сообщил, что бизнесмен ограничил Украине работу системы спутникового интернета Starlink в 2022 году вблизи Крыма, чтобы предотвратить атаку на ВМФ России.

Маск опроверг информацию об отключении Украине доступа к Starlink у побережья Крыма. По его словам, система в данном районе не была включена. При этом бизнесмен раскрыл, что получил от Киева экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя, но ответил отказом из-за опасений удара по российскому флоту.

Слова предпринимателя вызвали большой резонанс. Так, в Конгрессе США призвали расследовать отказ Маска предоставить Украине доступ к Starlink у Крыма.