Российские дипломаты направят ноту в МИД Австрии из-за угроз

Дипломаты РФ направят ноту в МИД Австрии из-за угроз представителя делегации США

Российские дипломаты готовятся направить ноту в МИД Австрии из-за угроз представителя делегации США Даниэля Вартко на прошедшем 13 сентября в Вене форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает ТАСС.

По его словам, Вартко на заседании взял слово вне очереди, обвинил российских дипломатов во лжи и заявил, что «вот вы, делегаты российские, вся Российская Федерация, повторите судьбу [погибшего при крушении самолета руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения] Пригожина».

«Я так и не понял, что это означает, — угрозы в адрес делегации, лично в адрес руководителя или кого?» — указал Гаврилов, заявив, что нота от российских представителей будет направлена с просьбой потребовать объяснений от американского делегата.

Руководитель российской делегации отметил, что такое допускается впервые, и подобное поведение означает неспособность «держать дипломатические удары». «Мы это дело спускать не намерены, заткнуть нам рот они просто так не смогут», — заключил Гаврилов.

Ранее Москва объявила дипломатический демарш Баку из-за заявления Министерства иностранных дел Азербайджана о выборах в новых российских регионах. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила во время брифинга в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Она назвала подобные оценки азербайджанской стороны неприемлемыми, подчеркнув, что они «не согласуются с союзническим уровнем отношений» между странами.