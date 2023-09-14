Песков отказался комментировать предложение о блокировке WhatsApp в России

Песков отказался комментировать предложение заблокировать WhatsApp в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать предложение о блокировке мессенджера WhatsApp на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не знаю деталей этой новости», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают информацию о возможной блокировке WhatsApp в России.

Пресс-секретарь посоветовал журналистам обратиться с этим вопросом к депутатам Госдумы.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн допустил, что в России могут ограничить доступ к WhatsApp после запуска новостных каналов в нем. По его словам, тот факт, что мессенджер принадлежит корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена), говорит о том, что публикуемая в каналах информация будет носить антироссийский характер.

О том, что в WhatsApp появятся каналы, стало известно 13 сентября. Компания описала запуск новой функции как «простой, надежный и конфиденциальный способ следить за важными новостями от людей и организаций».