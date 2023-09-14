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20:17, 14 сентября 2023Силовые структуры

Россиянина задержали за изнасилование 16-летней дочери

В Петербурге задержали отца, изнасиловавшего 16-летнюю дочь

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 40-летний отец изнасиловал 16-летнюю дочь. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в полицию обратилась 43-летняя мать потерпевшей. Она рассказала, что 5 сентября ее супруг дважды изнасиловал подростка. Это произошло в Бокситогорске, а потом в Колпино.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 131 («Изнасилование») УК РФ. Россиянина уже задержали и поместили в камеру временного содержания.

Ранее стало известно, что в Липецкой области 42-летний житель города Ельца домогался и попытался изнасиловать шестилетнюю девочку.

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    Екатерина Власова
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