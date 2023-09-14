Митволь рассказал о серьезных проблемах со здоровьем из-за неоказания медпомощи

В суде Красноярска Митволь рассказал об обнаруженной у него опухоли

Во время заседания суда в Красноярске бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь рассказал о серьезных проблемах со здоровьем из-за неоказания в СИЗО медицинской помощи. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По его словам, на момент поступления в учреждение он был здоров, однако позднее появилась опухоль в средостении. Ее размер — семь сантиметров на три. Митволь подчеркнул, что должен наблюдаться у онколога, так как опухоль может в любой момент перекрыть пищевод. Обвиняемый уверен, что нуждается в комплексном медицинском вмешательстве.

Ранее сообщалось, что Митволь подтвердил признание вины по делу о хищении 900 миллионов рублей, выделенных на строительство метро в Красноярске. 14 сентября Железнодорожный районный суд начал рассматривать это дело в особом порядке.

Политика обвиняют в преступлении по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2019 году правительство Красноярского края и учрежденная Митволем компания «КрасноярскТИСИЗ» заключили контракт для корректировки проектно-сметной документации строительства метро. Однако подрядчик не выполнил условия и предоставил фиктивные документы.

О задержании Митволя стало известно 10 июня 2022 года. В тот же день он заключил со следствием досудебное соглашение.

