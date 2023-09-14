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09:22, 14 сентября 2023Силовые структуры

Митволю запросили четыре года за аферу с метро на 900 миллионов рублей

Прокурор запросил Митволю 4 года и 9 месяцев за мошенничество на 900 млн рублей
Начало событий в новости Митволь рассказал о серьезных проблемах со здоровьем из-за неоказания медпомощи

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Красноярске на суде прокурор запросил для бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя четыре года и девять месяцев колонии общего режима. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее 14 сентября сообщалось, что Митволь подтвердил признание вины по делу о хищении 900 миллионов рублей, выделенных на строительство метро в Красноярске.

Слушания в особом порядке начались 14 сентября в Железнодорожном районном суде Красноярска. Митволь на заседании рассказал о серьезных проблемах со здоровьем из-за неоказания в СИЗО медицинской помощи.

По версии следствия, в 2019 году правительство Красноярского края и учрежденная Митволем компания «КрасноярскТИСИЗ» заключили контракт для корректировки проектно-сметной документации строительства метро. Однако подрядчик не выполнил условия и предоставил фиктивные документы.

О задержании Митволя стало известно 10 июня 2022 года. В тот же день он заключил со следствием досудебное соглашение.

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    Любовь Ширижик
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