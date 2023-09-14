Шольц сравнил поддержку Украины с участием ФРГ в бомбежках Югославии

Война в Югославии стала «первой сменой эпохи», так как Германия впервые решила вмешаться в конфликт с помощью собственного оружия. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в подкасте радиопередачи Cosmo.

По его мнению, эта ситуация сравнима с поддержкой Украины в специальной военной операции. Шольц также отметил, что война в Югославии сыграла роль в его карьере. «Практически первым решением, которое мне затем приходилось принимать снова и снова, было германское участие в миротворческой миссии в Югославии, которая представляла собой в том числе и военную операцию, чтобы прекратить убийства», — отметил он.

В феврале 2022 года президент России Владимир Путин поспорил с Шольцем, заявившем, что возможность войны в Европе невообразима для современного поколения. Путин напомнил, что международное сообщество было свидетелем войны в Европе, развязанной НАТО — речь идет о крупной военной операции в Югославии. Шольц подчеркнул, что в Югославии существовала угроза геноцида, и Североатлантический альянс должен был этому воспрепятствовать. В ответ российский президент заявил, что Москва также считает события, происходящие в Донбассе, геноцидом.

Запад считал, что власти Союзной Республики Югославия начали этнические чистки в косовской автономии. Удары со стороны НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года.