В России спрогнозировали рост рынка товаров для ремонта

РИА: рынок стройматериалов и товаров для ремонта в РФ вырастет на 40%

Рынок стройматериалов и товаров для ремонта в России вырастет на 40 процентов в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что с февраля 2022 года рынок смог сохранить основных игроков, избежать дефицита товаров и добиться увеличения спроса на них даже при росте цен до 70 процентов по некоторым позициям.

По данным страхового брокера Remind, в настоящее время на рынке DIY (от английского do it yourself — «сделай сам») в РФ представлено 14 основных участников, общий оборот средств которых в 2022 году составил 1 триллион рублей при общем обороте по рынку в 1,07 триллиона рублей.

Как отметил замгендиректора компании «Каширский двор» Борис Сидоров, сейчас проблем с ассортиментом и наличием товаров после периода неопределенности в марте-мае 2022 года нет, ситуация наладилась. Сидоров уточнил, что лишь очень незначительное количество товарных групп ушло с рынка, но большинство компаний импортозаместились.

В августе стало известно, что материалы для ремонта жилья в России могут подорожать на 20-30 процентов на фоне ослабления рубля.