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07:34, 14 сентября 2023Мир

Стало известно о скором обсуждении предложений для России по зерновой сделке

РИА: предложения для России по зерновой сделке обсудят на следующей неделе

Фото: Matthew Lewis / Reuters

На следующей неделе на переговорах генсека ООН Антониу Гутерреша с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД России Сергеем Лавровым обсудят детали новых предложений для РФ по зерновой сделке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, участвующий в технической делегации по этому вопросу.

Собеседник агентства отметил, что Турция и ООН совместно разработали ряд новых предложений для российской стороны. Уточняется, что данные предложения касаются страхования судов и оплаты российского экспорта.

Также источник отметил, что диалог Анкары с западными партнерами по данному вопросу проходит «порой очень сложно».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков одним словом описал нынешнее состояние зерновой сделки. По его словам, она находится «на стопе».

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    Екатерина Подвигина
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