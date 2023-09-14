Стало известно о скором обсуждении предложений для России по зерновой сделке

РИА: предложения для России по зерновой сделке обсудят на следующей неделе

На следующей неделе на переговорах генсека ООН Антониу Гутерреша с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД России Сергеем Лавровым обсудят детали новых предложений для РФ по зерновой сделке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, участвующий в технической делегации по этому вопросу.

Собеседник агентства отметил, что Турция и ООН совместно разработали ряд новых предложений для российской стороны. Уточняется, что данные предложения касаются страхования судов и оплаты российского экспорта.

Также источник отметил, что диалог Анкары с западными партнерами по данному вопросу проходит «порой очень сложно».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков одним словом описал нынешнее состояние зерновой сделки. По его словам, она находится «на стопе».