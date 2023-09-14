Авторы самого дорогого сериала в истории Netflix захотели снять 12 сезонов шоу

Продюсеры сериала по мотивам аниме One Piece захотели снять 12 сезонов шоу

Продюсеры сериала по мотивам культового аниме One Piece заявили, что хотят снять 12 сезонов шоу. Об этом пишет Deadline.

На вопрос журналиста о том, планируют ли авторы продлевать на второй сезон шоу, которое считается самым дорогим в истории Netflix, один из продюсеров сериала Марти Адельштейн заявил, что они надеются сделать 12 сезонов.

Продюсеры шоу также выразили благодарность зрителям сериала, которые остались довольны просмотром, несмотря на то, что изначально многие были настроены скептично.

Ранее сообщалось, что продюсеры One Piece закончили работу над сценарием второго сезона шоу. Новые эпизоды могут выйти в эфир через 12-18 месяцев после окончания забастовок актеров и сценаристов в Голливуде.