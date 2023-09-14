Анна Седокова показала лицо без макияжа

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала естественную внешность. Соответствующие сторис появились в ее аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Сначала в одном из опубликованных видео 40-летняя певица предстала с нанесенной на лицо и зону декольте маской во время визита к косметологу. «Ситуация: я наконец-то доехала к легенде-косметологу на лучший уход в Майами. И тут же пожалела, что так долго откладывала», — призналась она.

Затем звезда продемонстрировала слегла покрасневшую от манипуляций кожу, на которой отсутствует макияж. В ролике видно, что на лице звезды есть пигментация. «Я плохого не посоветую. Все, теперь каждую неделю без пропусков к косметологу», — заключила она.

Ранее в сентябре Анна Седокова показала фигуру в купальнике. Певица лежала на шезлонге, устеленном белым полотенцем, в красном раздельном купальнике. При этом она держала тарелку с ломтиками арбуза. Кроме того, Седокова распустила длинные и влажные от воды волосы.