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19:06, 14 сентября 2023Силовые структуры

Российского фермера отправили под домашний арест после вспышки сибирской язвы

Главу воронежской фермы, где нашли сибирскую язву, отправили под домашний арест

Фото: Andrei Kasprishin / Reuters

Богучарский районный суд Воронежской области отправил под домашний арест главу фермы, где нашли сибирскую язву. Об этом сообщает РИА Новости.

Предприниматель является фигурантом уголовного дела по статье 249 («Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений») УК РФ. Ему грозит до двух лет колонии.

Из села Лебединка Богучарского района Воронежской области из-за сибирской язвы госпитализировали девять человек. Очаг язвы обнаружили, в том числе, на молочно-товарной ферме. Причиной распространения заболевания стала разделка туши зараженного животного.

Ранее в августе в Панинском районе Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обнаруженного очага сибирской язвы. Впоследствии жителя Воронежской области доставили в больницу после разделки туши больного сибирской язвой животного, также заболела его сестра.

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    Екатерина Власова
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